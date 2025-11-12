CINÉ-RENCONTRE DIEU PEUT SE DÉFENDRE TOUT SEUL CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ-RENCONTRE DIEU PEUT SE DÉFENDRE TOUT SEUL

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Dans le cadre de la commémoration des attentats de Charlie Hebdo

Le 7 janvier 2015, douze personnes ont été assassinées dans les locaux de Charlie Hebdo. Richard Malka, avocat de la partie civile, se prépare à un procès mouvementé. Au fil de sa plaidoirie, il retrace l’histoire de la liberté d’expression, faisant écho à la montée de l’intolérance. Un manifeste poignant et essentiel pour la liberté et la laïcité.

Inspiré du livre Le droit d’emmerder Dieu de Richard Malka + de 100 000 exemplaires vendus (Grasset).

Projection suivie d’un échange avec MARIKA BRET, Présidente du Printemps Républicain et ex DRH de Charlie Hebdo 7 .

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57

English :

As part of the commemoration of the Charlie Hebdo attacks

German :

Im Rahmen des Gedenkens an die Anschläge auf Charlie Hebdo

Italiano :

Nell’ambito della commemorazione degli attentati di Charlie Hebdo

Espanol :

En el marco de la conmemoración de los atentados de Charlie Hebdo

