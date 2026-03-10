Ciné-rencontre DIFFÉRENTE Cinéma Le Navire Valence
Ciné-rencontre DIFFÉRENTE Cinéma Le Navire Valence jeudi 2 avril 2026.
Ciné-rencontre DIFFÉRENTE
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 20:00:00
fin : 2026-04-02 20:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’autisme. Séance en présence de la réalisatrice Lola Doillon ciné-débat autour de ce film consacré à l’autisme au féminin.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
As part of World Autism Day. Screening in the presence of director Lola Doillon: film-debate on this film about autism in women.
L’événement Ciné-rencontre DIFFÉRENTE Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme