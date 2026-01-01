Ciné Rencontre Dis moi sur quel pied tu danses La Ferté-Bernard

Ciné Rencontre Dis moi sur quel pied tu danses

Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Dis-moi sur quel pied tu danses est une immersion au sein d’un service de réadaptation pour personnes amputées, où le manque d’un membre devient moteur de désirs et de créativité. À travers 20 portraits mêlant témoignages, danse et poésie, patient·e·s et soignant·e·s s’engagent dans un dialogue qui révèle la force de l’élan vital. Porté par le regard chorégraphique de Philippe Ménard, où humour et décalage libèrent les corps, ce film célèbre la capacité de chacun·e à se réinventer et à avancer. .

Cinéma Le Palace La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

