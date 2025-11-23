Ciné rencontre documentaire Inarumen . En présence de la réalisatrice Agnès Biscaichipy Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné rencontre documentaire Inarumen . En présence de la réalisatrice Agnès Biscaichipy

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

France- 1h30min Documentaire de Agnès Biscaichipy

Au coeur du Wallmapu, les voix des Mapuche s’élèvent pour préserver ettransmettre la mémoire de leurs ancêtres. Inarumen est un voyage au cœur d’un héritage millénaire, un hommage à la persévérance d’un peuple qui, malgré l’effacement et la répression, continue à faire vivre son monde avec fierté et détermination.Projection suivie d’une discussion avec Agnès Biscaichipy.

Agnès Biscaichipy, professeure d’espagnol, amoureuse de la culturelatino-américaine et du 7ème art réalise ici son premier film documentaire. Après plusieurs voyages en Amérique du Sud et au Chili, elle nous propose un portrait vivant du peuple Mapuche et de son identité culturelle, qui nous rappelle aussi l’histoire du Pays Basque. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

English : Ciné rencontre documentaire Inarumen . En présence de la réalisatrice Agnès Biscaichipy

German : Ciné rencontre documentaire Inarumen . En présence de la réalisatrice Agnès Biscaichipy

Italiano :

Espanol : Ciné rencontre documentaire Inarumen . En présence de la réalisatrice Agnès Biscaichipy

L’événement Ciné rencontre documentaire Inarumen . En présence de la réalisatrice Agnès Biscaichipy Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Pays Basque