Ciné-rencontre Droits dans leurs bottes Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Ciné-rencontre Droits dans leurs bottes

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 6.3 – 6.3 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Votre cinéma est ravi d’accueillir Nathalie Lay, réalisatrice du film Droits dans leurs bottes et Jocelyne Porcher, chercheuse pour discuter après la séance. Film tourné en Bourgogne Franche Comté.

Ce récit croise les portraits de jeunes paysan.nes dont celui de Jocelyne Porcher, éleveuse devenue chercheuse. Loin des modèles intensifs, ces éleveurs de vaches, moutons, chèvres, poules et cochons en plein air, passionnés par leur métier et par leurs bêtes, s’efforcent de préserver leurs convictions et leurs modes d’élevage respectueux des animaux, de l’environnement et des consommateurs.

Bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=zkwxni94F_A .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-rencontre Droits dans leurs bottes

L’événement Ciné-rencontre Droits dans leurs bottes Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-03-03 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I