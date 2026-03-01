Ciné-rencontre Droits dans leurs bottes Film de Nathalie Lay Cinéma Casino Clamecy
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-29 20:00:00
fin : 2026-03-29 22:00:00
2026-03-29
Ciné-rencontre autour du film Droits dans leurs bottes de Nathalie Lay En présence de la chercheuse Jocelyne Porcher .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68
