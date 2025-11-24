Ciné-rencontre en Avant-première Louise Coutances
Ciné-rencontre en Avant-première Louise Coutances lundi 24 novembre 2025.
Ciné-rencontre en Avant-première Louise
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24 20:30:00
fin : 2025-11-24
Date(s) :
2025-11-24
En présence de l’équipe du film. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
English : Ciné-rencontre en Avant-première Louise
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-rencontre en Avant-première Louise Coutances a été mis à jour le 2025-11-13 par Coutances Tourisme