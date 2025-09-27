Ciné-rencontre en présence de l’équipe du film Kekar Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-rencontre en présence de l’équipe du film Kekar

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

César Almeida Remolina, plus connu sous le nom de Kekar, est un pionnier de la caricature critique colombienne. Découvrez le documentaire Kekar au cinéma Les Cinéastes, en présence de l’équipe du film Frank Rodríguez Rojas (réalisateur), Ibeth Rey Jerez (Productrice) et Danilo Rey Jerez.

César Almeida Remolina, plus connu sous le nom de Kekar, est un pionnier de la caricature critique colombienne et est devenu une figure historique pour la compréhension de la dynamique politique nationale à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Le réalisateur Frank Rodriguez s’intéresse à son parcours.

Ce documentaire présente Kekar, un dessinateur colombien de 68 ans qui, après une retraite inattendue, revient à sa passion après avoir renoué avec les enjeux colombiens. À travers son art percutant, il aborde des questions politiques et sociales tout en faisant face à l’absence de sécurité sociale après des décennies de travail. Un regard intime sur la vie d’un artiste engagé pour la liberté d’expression, la quête de justice sociale et une créativité inébranlable.

Le cinéma Les Cinéastes a le plaisir d’accueillir l’équipe du film pour cette projection, en compagnie de Frank Rodríguez Rojas (réalisateur), Ibeth Rey Jerez (Productrice), Danilo Rey Jerez (Assistant Production). .

English :

César Almeida Remolina, better known as Kekar, is a pioneer of Colombian critical cartooning. Discover the documentary Kekar at Les Cinéastes cinema, in the presence of the film team: Frank Rodríguez Rojas (Director), Ibeth Rey Jerez (Producer) and Danilo Rey Jerez.

German :

César Almeida Remolina, besser bekannt unter dem Namen Kekar, ist ein Pionier der kritischen kolumbianischen Karikatur. Sehen Sie sich den Dokumentarfilm Kekar im Kino Les Cinéastes an, in Anwesenheit des Filmteams: Frank Rodríguez Rojas (Regisseur), Ibeth Rey Jerez (Produzentin) und Danilo Rey Jerez.

Italiano :

César Almeida Remolina, meglio conosciuto come Kekar, è un pioniere del fumetto critico colombiano. Scoprite il documentario Kekar al cinema Les Cinéastes, alla presenza del team del film: Frank Rodríguez Rojas (regista), Ibeth Rey Jerez (produttore) e Danilo Rey Jerez.

Espanol :

César Almeida Remolina, más conocido como Kekar, es un pionero de la caricatura crítica colombiana. Descubra el documental Kekar en el cine Les Cinéastes, en presencia del equipo de la película: Frank Rodríguez Rojas (director), Ibeth Rey Jerez (productora) y Danilo Rey Jerez.

