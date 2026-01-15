Ciné Rencontre Erica Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Ciné Rencontre Erica

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Erica Série Policière Française tournée dans les Landes.

Soirée en présence du réalisateur Nicola Copin et le producteur Martin Rea.

L’écrivaine Erica Faure et le capitaine de police Patrick Saab font face à de nouveau défis. Entre enquêtes captivantes et tourments personnels, ils tentent de préserver leur équilibre familial.

Série française policière tournée dans les Landes. Découvrez les deux premiers épisodes de la saison 2 en avant première sur grand écran ! Soirée en présence du réalisateur Nicola Copin et le producteur Martin Rea. Entré Gratuite dans la limite des places disponibles. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Ciné Rencontre Erica

Erica: French crime series filmed in the Landes region.

Evening with director Nicola Copin and producer Martin Rea.

