Ciné-rencontre Esprit libre, une autre viticulture est possible Pl. de la Libération La Réole

Ciné-rencontre Esprit libre, une autre viticulture est possible Pl. de la Libération La Réole vendredi 10 octobre 2025.

Ciné-rencontre Esprit libre, une autre viticulture est possible

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Ce documentaire retrace le parcours d’un vigneron ayant choisi de sortir des sentiers battus pour cultiver la vigne autrement dans le respect du vivant et en lien profond avec la nature. Le vendredi 10 octobre à 20h séance suivie d’une discussion et d’une dégustation avec Thomas Gomes. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

English : Ciné-rencontre Esprit libre, une autre viticulture est possible

German : Ciné-rencontre Esprit libre, une autre viticulture est possible

Italiano :

Espanol : Ciné-rencontre Esprit libre, une autre viticulture est possible

L’événement Ciné-rencontre Esprit libre, une autre viticulture est possible La Réole a été mis à jour le 2025-09-16 par OT de l’Entre-deux-Mers