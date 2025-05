Ciné-rencontre Festival pécheurs du monde 2025 les Lauréats – Cinéma Le Paradis Quiberon, 24 mai 2025 20:30, Quiberon.

Morbihan

Ciné-rencontre Festival pécheurs du monde 2025 les Lauréats Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare Quiberon Morbihan

2025-05-24 20:30:00

2025-05-24

En présence de Ohel Carof (marin pêcheur, membre du jury 2025)

Projection des lauréats du Festival 2025

Court métrage Daughter of the sea (de Nicole Gormley & Nancy Kwon. 18′. Corée du Sud. La pêche en plongée comme thérapie.

– Moyen métrage Koja d’Aliaksandr Tsymbalruk. 48′ . Russie. Un père et son fils dans une communauté Tchoutche .

Cinéma Le Paradis 4 Rue du Phare

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 2 97 50 17 20

