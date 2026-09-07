Ciné-rencontre Fini de rire !, Le Sémaphore, Nîmes

Informations pratiques

Ciné-rencontre Fini de rire ! Mercredi 23 septembre, 18h00 Le Sémaphore Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:00:00+02:00

Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie http://www.cinema-semaphore.fr

Évènement Le Sémaphore Ciné-rencontre Fini de rire !