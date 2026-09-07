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Ciné-rencontre Fini de rire !, Le Sémaphore, Nîmes

mercredi 23 septembre 2026 · Le Sémaphore · Nîmes

Ciné-rencontre Fini de rire !, Le Sémaphore, Nîmes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Le Sémaphore
Adresse
25, rue Porte-de-France, Nîmes
Ville
30033 Nîmes
Département
Gard

Ciné-rencontre Fini de rire ! Mercredi 23 septembre, 18h00 Le Sémaphore Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T18:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:00:00+02:00

Le Sémaphore 25, rue Porte-de-France, Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie http://www.cinema-semaphore.fr
Évènement Le Sémaphore Ciné-rencontre Fini de rire !

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