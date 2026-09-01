Ciné-rencontre : Fini de rire ! Saintes
samedi 19 septembre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Ciné-rencontre : Fini de rire !
67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:15:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Projection suivie d’un échange avec les humoristes présents dans le documentaire, retransmis en simultané depuis le cinéma l’Écran de Saint-Denis : Akim Omiri, Kevin Razy, Florence Mendez, Thomas VDB, Audrey Vernon, Djamil Le Shlag…
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67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
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English :
Screening followed by a discussion with the comedians featured in the documentary, simulcast from the L’Écran cinema in Saint-Denis: Akim Omiri, Kevin Razy, Florence Mendez, Thomas VDB, Audrey Vernon, Djamil Le Shlag?
L’événement Ciné-rencontre : Fini de rire ! Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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