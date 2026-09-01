Informations pratiques

Saintes

Ciné-rencontre : Fini de rire !

67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:15:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Projection suivie d’un échange avec les humoristes présents dans le documentaire, retransmis en simultané depuis le cinéma l’Écran de Saint-Denis : Akim Omiri, Kevin Razy, Florence Mendez, Thomas VDB, Audrey Vernon, Djamil Le Shlag…

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67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

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English :

Screening followed by a discussion with the comedians featured in the documentary, simulcast from the L’Écran cinema in Saint-Denis: Akim Omiri, Kevin Razy, Florence Mendez, Thomas VDB, Audrey Vernon, Djamil Le Shlag?

L’événement Ciné-rencontre : Fini de rire ! Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge