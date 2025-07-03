CINÉ-RENCONTRE GAZELLE UN FILM DE JEAN-FRANÇOIS PIGNON CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens 3 juillet 2025 20:15
Haute-Garonne
CINÉ-RENCONTRE GAZELLE UN FILM DE JEAN-FRANÇOIS PIGNON CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-03 20:15:00
fin : 2025-07-03
Date(s) :
2025-07-03
PROJECTION SUIVIE D’UN ECHANGE AVEC JEAN-FRANÇOIS PIGNON !
GAZELLE Un film de Jean-François Pignon. 7 .
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance
Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
English :
SCREENING FOLLOWED BY A DISCUSSION WITH JEAN-FRANÇOIS PIGNON!
German :
VORFÜHRUNG MIT ANSCHLIESSENDEM AUSTAUSCH MIT JEAN-FRANÇOIS PIGNON!
Italiano :
PROIEZIONE SEGUITA DA UN DIBATTITO CON JEAN-FRANÇOIS PIGNON!
Espanol :
¡PROYECCIÓN SEGUIDA DE UN COLOQUIO CON JEAN-FRANÇOIS PIGNON!
L’événement CINÉ-RENCONTRE GAZELLE UN FILM DE JEAN-FRANÇOIS PIGNON Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE