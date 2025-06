CINÉ-RENCONTRE GAZELLE UN FILM DE JEAN-FRANÇOIS PIGNON CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens 3 juillet 2025 20:15

Début : 2025-07-03 20:15:00

PROJECTION SUIVIE D’UN ECHANGE AVEC JEAN-FRANÇOIS PIGNON !

English :

SCREENING FOLLOWED BY A DISCUSSION WITH JEAN-FRANÇOIS PIGNON!

German :

VORFÜHRUNG MIT ANSCHLIESSENDEM AUSTAUSCH MIT JEAN-FRANÇOIS PIGNON!

Italiano :

PROIEZIONE SEGUITA DA UN DIBATTITO CON JEAN-FRANÇOIS PIGNON!

Espanol :

¡PROYECCIÓN SEGUIDA DE UN COLOQUIO CON JEAN-FRANÇOIS PIGNON!

