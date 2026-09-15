UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orthez

Ciné-rencontre : Habiter le paysage Le Pixel Orthez

jeudi 17 septembre 2026 · Le Pixel · Orthez

Ciné-rencontre : Habiter le paysage Le Pixel Orthez

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Pixel
Adresse
20 avenue de la Moutète
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Ciné-rencontre : Habiter le paysage

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Le film sera suivi d’un échange avec la réalisatrice Mathilde MORIÈRES et avec Renaud BARRÈS, directeur du C.A.U.E 64 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), architecte et docteur en histoire de l’architecture.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38  lepixelcinema@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-rencontre : Habiter le paysage

L’événement Ciné-rencontre : Habiter le paysage Orthez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)