Ciné-rencontre : Habiter le paysage Le Pixel Orthez
jeudi 17 septembre 2026 · Le Pixel · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Ciné-rencontre : Habiter le paysage
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Le film sera suivi d’un échange avec la réalisatrice Mathilde MORIÈRES et avec Renaud BARRÈS, directeur du C.A.U.E 64 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), architecte et docteur en histoire de l’architecture. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com
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English : Ciné-rencontre : Habiter le paysage
L’événement Ciné-rencontre : Habiter le paysage Orthez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
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