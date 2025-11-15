Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné rencontre Hasparren

Ciné rencontre

Ciné rencontre Hasparren samedi 15 novembre 2025.

Ciné rencontre

Cinéma Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Rencontre avec le réalisateur Thomas Kruisthpf. Il échangera avec le public présent suite à la
projection du film Les Braises . Il est préférable de réserver.   .

Cinéma Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 18 63 

English : Ciné rencontre

German : Ciné rencontre

Italiano :

Espanol : Ciné rencontre

L’événement Ciné rencontre Hasparren a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque