Ciné rencontre Hasparren
Ciné rencontre Hasparren samedi 15 novembre 2025.
Ciné rencontre
Cinéma Haritz Barne Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Rencontre avec le réalisateur Thomas Kruisthpf. Il échangera avec le public présent suite à la
projection du film Les Braises . Il est préférable de réserver. .
Cinéma Haritz Barne Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 18 63
