Ciné-rencontre Homelessly in love Discrimin’actions Coutances
Ciné-rencontre Homelessly in love Discrimin’actions Coutances jeudi 12 mars 2026.
Ciné-rencontre Homelessly in love Discrimin’actions
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 18:15:00
fin : 2026-03-12 20:00:00
Date(s) :
2026-03-12
En présence des réalisatrices Ariane Mohseni-Sadjadi, Lalita Clozel et du Comité Manche Droits des Femmes.
Dans l’Amérique de Trump, trois femmes sans-abri se réinventent. Tandis qu’Alyssa, maman célibataire, brasse les faux billets de 10$ dans un clip de rap, Lorraine s’émancipe de son Freddie à grands renforts de perruques. Michelle, elle, comprend enfin comment son douloureux passé l’a poussée dans les bras d’un homme violent. Pendant cinq ans, face à la caméra, ces femmes forgées par l’adversité nous entraînent dans leurs vies tourbillonnantes où se déconstruisent féminité, parentalité et violences domestiques.
Dans le cadre de Discrimin’actions et du Cycle Femmes & Cinéma. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-rencontre Homelessly in love Discrimin’actions
L’événement Ciné-rencontre Homelessly in love Discrimin’actions Coutances a été mis à jour le 2026-03-05 par Coutances Tourisme