Ciné-rencontre Hommage à la Catalogne Cinéma Le Navire Valence

Ciné-rencontre Hommage à la Catalogne

Début : 2026-03-12 20:30:00

Séance accompagnée d’une rencontre avec le réalisateur Frédéric Goldbronn et d’une lecture multilingue d’extraits du texte de George Orwell, Homage to Catalonia .

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Screening accompanied by a meeting with director Frédéric Goldbronn and a multilingual reading of excerpts from George Orwell’s Homage to Catalonia .

