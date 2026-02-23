Ciné-rencontre Hommage à la Catalogne Cinéma Le Navire Valence
Ciné-rencontre Hommage à la Catalogne Cinéma Le Navire Valence jeudi 12 mars 2026.
Ciné-rencontre Hommage à la Catalogne
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Sur justificatifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:30:00
fin : 2026-03-12 20:30:00
Date(s) :
2026-03-12
Séance accompagnée d’une rencontre avec le réalisateur Frédéric Goldbronn et d’une lecture multilingue d’extraits du texte de George Orwell, Homage to Catalonia .
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening accompanied by a meeting with director Frédéric Goldbronn and a multilingual reading of excerpts from George Orwell’s Homage to Catalonia .
L’événement Ciné-rencontre Hommage à la Catalogne Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme