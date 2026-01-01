Ciné-rencontre Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Ciné-rencontre Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2

2026-01-12

Découvrez en avant-première au cinéma Les Cinéastes, le film Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2, en présence des réalisateurs Olivier Azam et Daniel Mermet.

Le best-seller Une Histoire populaire des États-Unis a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée par eux-mêmes, redonnant une place dans l’histoire aux Amérindiens, aux Noirs, aux ouvrières et aux ouvriers pris dans la grande fabrique du rêve américain. Le travail d’Howard Zinn s’est opposé aux mythes fondateurs depuis Christophe Colomb et s’impose aujourd’hui comme un contre-feu à la guerre idéologique menée par Donald Trump, qui en a fait sa bête noire en histoire. .

English :

Preview the film Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 at Les Cinéastes, in the presence of directors Olivier Azam and Daniel Mermet.

