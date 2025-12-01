CINÉ-RENCONTRE INVISIBLES MAIS INFINIMENT PRÉCIEUX Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

CINÉ-RENCONTRE INVISIBLES MAIS INFINIMENT PRÉCIEUX Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon dimanche 14 décembre 2025.

CINÉ-RENCONTRE INVISIBLES MAIS INFINIMENT PRÉCIEUX

Rue Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

De l’ombre à la lumière , film documentaire en présence de son réalisateur Gérard Quintana.
Interprétation musicale de Virginie Bos. 7  .

Rue Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52 

English :

De l’ombre à la lumière , documentary film with director Gérard Quintana.

L’événement CINÉ-RENCONTRE INVISIBLES MAIS INFINIMENT PRÉCIEUX Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE