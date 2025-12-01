CINÉ-RENCONTRE INVISIBLES MAIS INFINIMENT PRÉCIEUX Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon
Rue Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2025-12-14 16:00:00
De l’ombre à la lumière , film documentaire en présence de son réalisateur Gérard Quintana.
Interprétation musicale de Virginie Bos. 7 .
Rue Lassus Nestier CINEMA LE REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52
English :
De l’ombre à la lumière , documentary film with director Gérard Quintana.
