CINÉ RENCONTRE INVISIBLES MAIS INFINIMENT PRÉCIEUX CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ RENCONTRE INVISIBLES MAIS INFINIMENT PRÉCIEUX

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-11-19 20:30:00

2025-11-19

Avant-première du film documentaire de Gérard Quintana avec la présence du réalisateur.

Comme un puzzle patiemment assemblé, Invisibles mais infiniment précieux nous invite à découvrir un territoire à travers ceux qui le font vivre.

Chaque séquence révèle une pièce du tableau un élan collectif qui redonne souffle à un patrimoine oublié, un éleveur et ses patous en lien intime avec la montagne, des familles qui transmettent leurs rêves à leurs enfants, des volontaires qui veillent, discrètement, sur les vies et les villages.

À mesure que le puzzle se complète, se révèle ce qui ne se voit pas toujours la richesse invisible — mais infiniment précieuse — de nos vallées.

Nous dédions ce film à la famille Ibos avec tout notre soutien et notre affection. .

English :

Preview of Gérard Quintana’s documentary film, with the director in attendance.

German :

Vorpremiere des Dokumentarfilms von Gérard Quintana in Anwesenheit des Regisseurs.

Italiano :

Anteprima del film documentario di Gérard Quintana, con la presenza del regista.

Espanol :

Preestreno del documental de Gérard Quintana, con la presencia del director.

