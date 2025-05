Ciné-Rencontre « Je sors » – Cinéma Les Montreurs d’Images Agen, 28 mai 2025 19:00, Agen.

Lot-et-Garonne

Ciné-Rencontre « Je sors » Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 3.8 – 3.8 – 3.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 19:00:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

En présence des équipes ayant participé au tournage !

JE SORS , est un film de 11 mn portant sur la thématique de l’égalité des genres qui a été réalisé collectivement par des jeunes Lot et Garonnais.e.s et des jeunes Marocain.e.s.

En présence des équipes ayant participé au tournage !

JE SORS , est un film de 11 mn portant sur la thématique de l’égalité des genres qui a été réalisé collectivement par des jeunes Lot et Garonnais.e.s et des jeunes Marocain.e.s.

Lors d’un séjour de 15 jours au Maroc, ces jeunes se sont rencontrés au Complexe Cinématographique de Tiznit, dans le cadre du projet IMAGE’ine , projet de solidarité internationale, d’éducation à l’image et de création audiovisuelle porté par les associations Séjour Espace Ressources et Espoir Tiznit. .

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 31 33 22

English : Ciné-Rencontre « Je sors »

In the presence of the film crews!

« JE SORS », an 11-minute film on the theme of gender equality, was produced collectively by young people from the Lot et Garonne and Morocco.

German : Ciné-Rencontre « Je sors »

In Anwesenheit der am Dreh beteiligten Teams!

« JE SORS » ist ein 11-minütiger Film zum Thema Geschlechtergleichstellung, der von Jugendlichen aus Lot et Garonnais und Marokko gemeinsam gedreht wurde.

Italiano :

Alla presenza delle squadre che hanno partecipato alle riprese!

« JE SORS » è un film di 11 minuti sul tema della parità di genere, realizzato collettivamente da giovani del Lot et Garonne e del Marocco.

Espanol :

¡En presencia de los equipos que participaron en el rodaje!

« JE SORS » es una película de 11 minutos sobre el tema de la igualdad de género, realizada colectivamente por jóvenes del Lot et Garonne y Marruecos.

L’événement Ciné-Rencontre « Je sors » Agen a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Destination Agen