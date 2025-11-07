Ciné-rencontre Joan de Nadau LANNEMEZAN Lannemezan

Ciné-rencontre Joan de Nadau

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Le coeur sous le béret , est un portrait intimiste du chanteur occitan, illustré d’extraits de ses chansons et de contes. Héritier des troubadours, poète, philosophe, conteur et chanteur, JOAN de NADAU, a su, au fil du temps conquérir les foules occitanes. Avec son groupe, il fait de nombreux galas dans tout le sud de la France, galas qui attirent beaucoup de monde.

Après la projection, discussion avec le réalisateur !

Tarif 7€ carte d’abonnement acceptée

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92 contact@cinegrandrio.fr

English :

Le coeur sous le béret is an intimate portrait of the Occitan singer, illustrated with extracts from his songs and tales. Heir to the troubadours, poet, philosopher, storyteller and singer, JOAN de NADAU has conquered Occitan crowds over the years. With his group, he performs at galas throughout the south of France, attracting huge crowds.

Discussion with the director after the screening!

Price: 7? season ticket accepted

German :

Das Herz unter der Baskenmütze ist ein intimes Porträt des okzitanischen Sängers, das mit Auszügen aus seinen Liedern und Erzählungen illustriert ist. JOAN de NADAU, Erbe der Troubadoure, Dichter, Philosoph, Erzähler und Sänger, hat es im Laufe der Zeit verstanden, die okzitanischen Massen zu erobern. Mit seiner Gruppe tritt er bei zahlreichen Galas in ganz Südfrankreich auf, die viele Menschen anziehen.

Nach der Vorführung: Diskussion mit dem Regisseur!

Preis: 7? Abokarte akzeptiert

Italiano :

Le coeur sous le béret è un ritratto intimo della cantante occitana, illustrato con estratti delle sue canzoni e dei suoi racconti. Erede dei trovatori, poeta, filosofo, narratore e cantante, JOAN de NADAU ha conquistato negli anni le folle occitane. Con il suo gruppo, si esibisce in serate di gala in tutto il sud della Francia, attirando grandi folle.

Discussione con il regista dopo la proiezione!

Prezzo: 7 € si accettano abbonamenti

Espanol :

Le coeur sous le béret es un retrato íntimo del cantante occitano, ilustrado con extractos de sus canciones y relatos. Heredero de los trovadores, poeta, filósofo, narrador y cantante, JOAN de NADAU ha conquistado a las multitudes occitanas a lo largo de los años. Con su grupo, actúa en galas por todo el sur de Francia, atrayendo a grandes multitudes.

Coloquio con el director tras la proyección

Precio: 7 euros se acepta abono

