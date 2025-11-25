Ciné rencontre Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné rencontre Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Film Aux jours qui viennent. 1h 40min | Comédie dramatique. De Nathalie Najem. Avec Zita Hanrot, Bastien Bouillon, Alexia Chardard

Nice, de nos jours. Laura, la trentaine, essaie de se reconstruire après une relation tumultueuse avec Joachim. Elle mène une vie en apparence tranquille, en élevant seule sa petite fille. Mais l’accident de Shirine, la nouvelle compagne de Joachim, va faire ressurgir son passé. Les deux femmes, en proie à la violence du même homme, vont peu à peu se soutenir…

Après le film, débat en présence de Marie-José Varnier, de l’Association Erran eta Bizi, Dire et vivre .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

