Ciné rencontre Karmele , avec le réalisateur Asier Altuna Iza Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné rencontre Karmele , avec le réalisateur Asier Altuna Iza

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Euskal Herria 1h54min –Fiction de Asier Altuna Iza Avec Jone Laspur Eneko Sagardoy

1937- Karmele Urresti est une infirmière Basque exilée en France à la fin des années 1930. Elle y rencontre Txomin Letamendi, trompettiste virtuose avec qui elle vit une histoire d’amour et d’engagement politique entre Paris, Caracas et le Pays Basque.

1937- Karmele Urresti erizain euskalduna da, 1930eko hamarkadaren amaieran Frantzian erbesteratua. Han, Txomin

Letamendi tronpeta jotzaile birtuosoarekin elkartu da, eta Parise, Caracas eta Euskal Herriaren arteko maitasun eta konpromiso politiko istorio bat bizi du.

Filmaren ondotik solasaldia Asier Altuna Iza zuzendariarekin. Rencontre avec le réalisateur Asier Altuna Iza à l’issue de la séance. Traduction simultanée .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

