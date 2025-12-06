Ciné-rencontre Kika de Alexe Poukine Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes

Ciné-rencontre Kika de Alexe Poukine

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 6 EUR

Tarif réduit

adhérent

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

2025-12-06

Film suivi d’une rencontre avec l’actrice Manon Clavel.

Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

English :

Film followed by a meeting with actress Manon Clavel.

German :

Film gefolgt von einem Treffen mit der Schauspielerin Manon Clavel.

Italiano :

Film seguito da un dibattito con l’attrice Manon Clavel.

Espanol :

Película seguida de un coloquio con la actriz Manon Clavel.

