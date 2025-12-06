Ciné-rencontre Kika de Alexe Poukine Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes
Ciné-rencontre Kika de Alexe Poukine Association Gallia Théâtre Cinéma Saintes samedi 6 décembre 2025.
Ciné-rencontre Kika de Alexe Poukine
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 6 EUR
Tarif réduit
adhérent
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06 22:00:00
2025-12-06
Film suivi d’une rencontre avec l’actrice Manon Clavel.
Association Gallia Théâtre Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
English :
Film followed by a meeting with actress Manon Clavel.
German :
Film gefolgt von einem Treffen mit der Schauspielerin Manon Clavel.
Italiano :
Film seguito da un dibattito con l’attrice Manon Clavel.
Espanol :
Película seguida de un coloquio con la actriz Manon Clavel.
L’événement Ciné-rencontre Kika de Alexe Poukine Saintes a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge