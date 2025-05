Ciné-rencontre Krishnamurti la révolution du silence – Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy, 23 mai 2025 07:00, Bourbon-Lancy.

Saône-et-Loire

Ciné-rencontre Krishnamurti la révolution du silence Rue de la Petite Murette Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 6.3 – 6.3 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Krishnamurti, la révolution du silence

En présence de la réalisatrice.

Résumé Penseur inclassable, la base de son enseignement est la conviction que les mutations fondamentales de la société ne peuvent aboutir qu’au prix d’une transformation de la conscience individuelle. Ce film veut nous aider à pénétrer l’une des pensées les plus fascinantes du XXème siècle. Son message continue de marquer par sa profondeur et son intemporalité. Jiddu Krishnamurti est l’une des plus authentiques figures spirituelles. Est-il signe de bonne santé mentale d’être bien adapté à une société malade ? Krishnamurti .

Rue de la Petite Murette Cinéma Rio Borvo

Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

English : Ciné-rencontre Krishnamurti la révolution du silence

German : Ciné-rencontre Krishnamurti la révolution du silence

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-rencontre Krishnamurti la révolution du silence Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-05-12 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I