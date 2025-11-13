Ciné rencontre Krishnamurti, la révolution du silence Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné rencontre Krishnamurti, la révolution du silence

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

En présence de Marie-Pierre Tellechea de l’association ALAYA, Association de yoga en Pays Basque. L’association oeuvre également pour la préservation des forêts, respect de la nature et de la planète. Et avec Julie Arnaudeau de la Maison de la Presse de Garazi , Julie proposera une sélection de livres autour du bien-être et du développement personnel.

1h 19min Documentaire de Françoise Ferraton avec Leïli Anva, J. Krishnamurti, Yann Boudaud

Penseur inclassable, la base de son enseignement est la conviction que les mutations fondamentales de la société ne peuvent aboutir qu’au prix d’une transformation de la conscience individuelle. Ce film veut nous aider à pénétrer l’une des pensées les plus fascinantes du XXème siècle. Son message continue de marquer par sa profondeur et son intemporalité. Jiddu Krishnamurti est l’une des plus authentiques figures spirituelles. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

