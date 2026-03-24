CINÉ-RENCONTRE LA COMTESSE AUX 5 MARIS CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

CINÉ-RENCONTRE LA COMTESSE AUX 5 MARIS

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:15:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Soirée spéciale projection rencontre avec Aga Cieutat au Cinéma Le Régent !

La Comtesse aux 5 maris, un film de Aga Cieutat, avec Marine Marsol, Augustin Flochlay, Luc Bierme, Jean Lassalle, Yves Camdeborde.

Synopsis

Pétronille de Bigorre, surnommée la comtesse aux cinq maris. Cette femme rejetée par son père dès son plus jeune âge, doit pour assurer la pérennité de son comté naviguer dans les jeux de pouvoir de la cour à travers des mariages politiques, alternant entre les deux camps opposés lors de la sanglante croisade albigeoise la cour d’Aragon et l’illustre famille Montfort.

Pojection suivie d’un échange avec le réalisateur Aga Cieutat Réalisateur originaire de Saint-Gaudens. J’essaie à travers mes films de proposer un cinéma sensible et personnel, souvent tourné vers des questions humaines et existentielles. J’ai déjà réalisé plusieurs courts métrages, dont Le Vent du lendemain et Samsara, qui ont eu la chance d’être sélectionnés et récompensés dans quelques festivals. Aujourd’hui, je présente La Comtesse aux cinq maris, un projet qui poursuit cette recherche artistique autour des relations humaines, du pouvoir et de la résilience. 7 .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

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English :

Special evening screening/meeting with Aga Cieutat at Cinéma Le Régent!

L’événement CINÉ-RENCONTRE LA COMTESSE AUX 5 MARIS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-03-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE