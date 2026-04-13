Ciné-Rencontre : La couleuvre noire, Cinéma La Lanterne, Bègles
Ciné-Rencontre : La couleuvre noire, Cinéma La Lanterne, Bègles mercredi 15 avril 2026.
Ciné-Rencontre : La couleuvre noire Mercredi 15 avril, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde
Tarifs habituels
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T20:30:00+02:00 – 2026-04-15T23:00:00+02:00
Le film : La couleuvre noire, de Aurélien Vernhes-Lermusiaux
Après des années d’absence, Ciro revient chez lui, au chevet de sa mère. Dans ce désert colombien de la Tatacoa, il retrouve ceux qu’il avait fuis et affronte les derniers gardiens d’un territoire aussi fragile qu’envoûtant.
Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « https://cinemalalanterne.fr/15-avril-cine-rencontre-la-couleuvre-noire/ »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.
Rencontre avec le réalisateur Aurélien Vernhes-Lermusiaux à l’issue de la séance. En partenariat avec CINA ciné cinéma
La Lanterne
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