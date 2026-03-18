Ciné-Rencontre La couleuvre noire Cinéma Liberty Monsempron-Libos
Ciné-Rencontre La couleuvre noire Cinéma Liberty Monsempron-Libos jeudi 26 mars 2026.
Ciné-Rencontre La couleuvre noire
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Rencontre avec le réalisateur Aurélien Vernhes-Lermusiaux pour son film La couleuvre noire dans le cadre de la Semaine Latino #13.
Rencontre avec le réalisateur Aurélien Vernhes-Lermusiaux pour son film La couleuvre noire dans le cadre de la Semaine Latino #13. .
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
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English : Ciné-Rencontre La couleuvre noire
Meet director Aurélien Vernhes-Lermusiaux for his film La couleuvre noire as part of Semaine Latino #13.
L’événement Ciné-Rencontre La couleuvre noire Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Villeneuve Vallée du Lot