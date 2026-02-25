Ciné rencontre La Maison des femmes 10 ans du Félix Cinéma Le Félix Labouheyre

Ciné rencontre La Maison des femmes 10 ans du Félix

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Projection suivie d’une échange avec La Maison des Lendemains basée à Dax, structure appartenant au réseau de la maison des femmes et d’un pot offert par l’association de gym de Labouheyre.

Film proposé en sortie nationale dans le cadre de la journée des droits des femmes.

Séance en partenariat avec l’association de gym de Labouheyre

Synopsis

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. .

Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

English :

Screening followed by a discussion with Dax-based La Maison des Lendemains, part of the Maison des Femmes network, and a drink hosted by the Labouheyre gym association.

The film is being released nationally as part of Women’s Rights Day.

