Ciné-rencontre La petite cuisine de Mehdi Gallia Théâtre-Cinéma Saintes
Ciné-rencontre La petite cuisine de Mehdi Gallia Théâtre-Cinéma Saintes lundi 1 décembre 2025.
Ciné-rencontre La petite cuisine de Mehdi
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 6 EUR
Tarif réduit
adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 20:30:00
fin : 2025-12-01 22:00:00
Date(s) :
2025-12-01
Rencontre avec le réalisateur Amine Adjina, précédée d’une dégustation de spécialités algériennes, par La Douka, cantine associative.
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
English :
Meeting with director Amine Adjina, preceded by a tasting of Algerian specialties, organized by La Douka, an association canteen.
German :
Treffen mit dem Regisseur Amine Adjina, davor eine Kostprobe algerischer Spezialitäten, von La Douka, cantine associative.
Italiano :
Incontro con il regista Amine Adjina, preceduto da una degustazione di specialità algerine, organizzata da La Douka, una mensa comunitaria.
Espanol :
Encuentro con el director Amine Adjina, precedido de una degustación de especialidades argelinas, organizada por La Douka, un comedor social.
