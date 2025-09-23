Ciné-rencontre La reine Margot Bourbon-Lancy
Ciné-rencontre La reine Margot Bourbon-Lancy mardi 23 septembre 2025.
Ciné-rencontre La reine Margot
Cinéma Rio Borvo, 9 rue de la petite murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Votre cinéma organise une séance spéciale de « La reine Margot » en présence de David Reniaud, Professeur d’histoire, qui discutera avec vous du film avant et après la séance.
Mardi 23 septembre 20H
5€ la place. .
Cinéma Rio Borvo, 9 rue de la petite murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
