Ciné rencontre : La reine Margot de Patrice Chéreau Cinéma Max Linder Panorama Paris

Rendez-vous le mardi 04 novembre à 20H00 pour une projection du film de Patrice Chéreau, une séance exceptionnelle en présence de Danièle Thompson, Jean-Hugues Anglade, Jérôme Enrico et d’une grande partie de l’équipe du film, suivie d’une rencontre animée par Jean-Pierre Lavoignat.

LA REINE MARGOT

un film de Patrice Chéreau

2h 41min | Drame, Historique

Avec Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade

Août 1572 : Marguerite de Valois,

sœur du Roi Charles IX est belle, jeune et catholique. Pour renforcer la

France, Catherine de Médicis, sa mère, la marie de force au protestant

Henri de Navarre. Mais le massacre de la Saint Barthélemy est là qui

s’annonce. Sacrifiée à la raison d’état, Margot va connaître cependant

l’amour avec un autre Huguenot : le Seigneur de la Mole.

(re)Découvrez le chef d’oeuvre de Patrice Chéreau en présence d’une grande partie de l’équipe du film !

Le mardi 04 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Cinéma Max Linder Panorama 24 boulevard poissonnière 75009 Paris

https://maxlinder.com/evenements/la-reine-margot-de-patrice-chereau-seance-en-presence-de-membres-de-l-equipe-du-film-701