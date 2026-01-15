CINÉ RENCONTRE LA SAGESSE INTERDITE AVEC STEPHAN SCHILLINGER ET STÉPHANE ALLIX Montpellier

CINÉ RENCONTRE LA SAGESSE INTERDITE AVEC STEPHAN SCHILLINGER ET STÉPHANE ALLIX

Thème Le documentaire explore la réintégration des psychédéliques (LSD, psilocybine, MDMA) dans les protocoles médicaux et pose des questions essentielles

Le 16 janvier 2026 à 20h Ciné Rencontre la sagesse interdite avec Stephan SCHILLINGER et Stéphane ALLIX

• Quelle conscience accompagne ces substances ?

• Que reste-t-il de leur dimension sacrée lorsqu’elles sont réduites à des molécules ?

• Peuvent-elles raviver une spiritualité universelle et réenchanter notre lien au vivant ?

Le film croise science contemporaine et sagesse des plantes sacrées pour imaginer un monde plus ouvert et connecté. Il interroge peut-on réconcilier science et sacré ?

Intervenants Stephan Schillinger, Dahlila Spagnuolo, Catherine Duffour, Jeremy Narby, Stéphane Allix et Jan Kounen.

La projection sera suivie d’un échange avec le public, en présence de Stéphane Schillinger et avec Stéphane Allix en visioconférence.

27 Boulevard Sarrail Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Theme: The documentary explores the reintegration of psychedelics (LSD, psilocybin, MDMA) into medical protocols, and asks some essential questions

