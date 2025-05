CINÉ-RENCONTRE LA SUISSE À VÉLO – Clermont-l’Hérault, 15 mai 2025 07:00, Clermont-l'Hérault.

Hérault

CINÉ-RENCONTRE LA SUISSE À VÉLO Rue Roger Salasc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 7

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-15

fin : 2025-05-15

Date(s) :

2025-05-15

En présence du réalisateur Jean-Pierre DUVAL.

En présence du réalisateur Jean-Pierre DUVAL. 7 EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 03 95

English :

In the presence of director Jean-Pierre DUVAL.

German :

In Anwesenheit des Regisseurs Jean-Pierre DUVAL.

Italiano :

In presenza del regista Jean-Pierre DUVAL.

Espanol :

En presencia del director Jean-Pierre DUVAL.

L’événement CINÉ-RENCONTRE LA SUISSE À VÉLO Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-05-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS