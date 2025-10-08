Ciné-Rencontre : La vie passionnée de Vincent Van Gogh Cinéma La Lanterne Bègles

Ciné-Rencontre : La vie passionnée de Vincent Van Gogh Mercredi 8 octobre, 20h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Discussion organisée dans le cadre de de la journée d’étude ‘‘Grands maîtres’’ Démocratisation de l’art et dé/construction des canons (XIXe-XXIe siècles), organisée par l’Université Bordeaux Montaigne.

Le film : La vie passionnée de Van Gogh, de Vincente Minelli (1957)

1878. Vincent Van Gogh arrive en Belgique pour se rendre ensuite en Provence où Gauguin le rejoint. Après le départ de ce dernier, Van Gogh se coupe une oreille et se fait interner dans un asile…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Bus : 31, 73, 15 et 86.

Le 8 Oct à 20h / Film suivi d’une discussion avec Nicolas Labarre, professeur en Civilisation américaine à l’université Bordeaux Montaigne. cinéma bègles

La Lanterne