Ciné-rencontre Lac Titicaca Le Pixel Orthez

Ciné-rencontre Lac Titicaca

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Projection du documentaire Lac Titicaca Mamani l’héritage Inca d’Yves Pétriat, réalisateur Orthézien.

Le film nous invite à découvrir la vie des habitants de l’île Amantani posée sur le Lac Titicaca au Pérou. Ces héritiers Incas rythment leur quotidien selon les rites et coutumes de leurs ancêtres. Le réalisateur nous propose de découvrir ces lieux, ces paysages et de plonger dans le quotidien de la famille Amani qui l’a accueilli. .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

