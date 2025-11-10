Ciné-rencontre Lac Titicaca Le Pixel Orthez
Ciné-rencontre Lac Titicaca Le Pixel Orthez lundi 10 novembre 2025.
Ciné-rencontre Lac Titicaca
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Projection du documentaire Lac Titicaca Mamani l’héritage Inca d’Yves Pétriat, réalisateur Orthézien.
Le film nous invite à découvrir la vie des habitants de l’île Amantani posée sur le Lac Titicaca au Pérou. Ces héritiers Incas rythment leur quotidien selon les rites et coutumes de leurs ancêtres. Le réalisateur nous propose de découvrir ces lieux, ces paysages et de plonger dans le quotidien de la famille Amani qui l’a accueilli. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
