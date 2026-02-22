Ciné-rencontre Lady Nazka. A l’issue de la scéance Julie Arnaudeau proposera la bande dessinée de Nicolas Delestret Lady Nazca Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné-rencontre Lady Nazka. A l’issue de la scéance Julie Arnaudeau proposera la bande dessinée de Nicolas Delestret Lady Nazca

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

1h 39min | Aventure, Biopic, Drame, Historique. De Damien Dorsaz. Avec Devrim Lingnau, Guillaume Gallienne, Olivia Ross.

Pérou, 1936. Maria, jeune enseignante à Lima, rencontre Paul d’Harcourt, archéologue français. Ce dernier l’emmène dans le désert de Nazca où elle découvre un vestige millénaire qui va peu à peu devenir le combat de sa vie…D’après une histoire vraie, inspiré de la vie de l’archéologue Maria Reiche.

On lit Lady Nazca pour la force de son récit et la beauté de son dessin, qui relient délicatement science et intuition. Mais aussi pour prolonger l’émotion du film dans cet espace de contemplation que seul le neuvième art permet. En refermant

l’album, une certitude demeure certaines lignes, une fois suivies, changent une vie entière. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

