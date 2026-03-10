Ciné-rencontre L’AFFAIRE ABDALLAH Cinéma Le Navire Valence

Ciné-rencontre L’AFFAIRE ABDALLAH

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Sur justificatifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08 20:00:00

Date(s) :

2026-04-08

En présence du réalisateur Pierre Carles. En partenariat avec le MRAP, l’AFPS, Amnesty International et Les Amis du monde diplomatique.

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

In the presence of director Pierre Carles. In partnership with MRAP, AFPS, Amnesty International and Les Amis du monde diplomatique.

L’événement Ciné-rencontre L’AFFAIRE ABDALLAH Valence a été mis à jour le 2026-03-10 par Valence Romans Tourisme