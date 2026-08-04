Ciné-rencontre L’anti avec l’auteure-réalisatrice Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port
dimanche 30 août 2026 · Cinéma Le Vauban · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Ciné-rencontre L’anti avec l’auteure-réalisatrice
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Première projection publique de L’anti , un film de Marylène Vincent, sous-titré en basque.
Le film revient sur l’interdiction du basque à l’école et sur l’utilisation de l’anti, jusque dans les années 1960, une pratique dont les répercussions marquent encore les mémoires.
Séance en présence de Marylène Vincent, auteure-réalisatrice accompagnée des témoins du film. .
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr
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English : Ciné-rencontre L’anti avec l’auteure-réalisatrice
L’événement Ciné-rencontre L’anti avec l’auteure-réalisatrice Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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