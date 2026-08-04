Ciné-rencontre L’anti avec l’auteure-réalisatrice Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné-rencontre L’anti avec l’auteure-réalisatrice

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Première projection publique de L’anti , un film de Marylène Vincent, sous-titré en basque.

Le film revient sur l’interdiction du basque à l’école et sur l’utilisation de l’anti, jusque dans les années 1960, une pratique dont les répercussions marquent encore les mémoires.

Séance en présence de Marylène Vincent, auteure-réalisatrice accompagnée des témoins du film. .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

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English : Ciné-rencontre L’anti avec l’auteure-réalisatrice

L’événement Ciné-rencontre L’anti avec l’auteure-réalisatrice Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Pays Basque