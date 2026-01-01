Ciné-rencontre L’appel de l’Estive LANNEMEZAN Lannemezan

Ciné-rencontre L’appel de l’Estive

2026-01-17

2026-01-17

Eric le chevrier, a trouvé le bonheur. Un bonheur patiemment construit, pétri de convictions et de valeurs. Patrick, le marcheur de l’espoir, a rencontré ce paysan chevrier atypique à la sensibilité à fleur de peau qui lui révèle tout au long de ce documentaire les clés de sa sérénité.Refuser la fuite en avant d’une agriculture conduisant parfois au désespoir, voilà le credo de cet éleveur fromager revendiquant inlassablement les valeurs d’une agriculture paysanne qui s’impose des limites.

Après la projection, discussion avec le réalisateur Bernard Lataste

Tarifs 7€ carte d’abonnement acceptée .

Eric the goatherd has found happiness. A happiness patiently built on convictions and values. Patrick, the walker of hope, met this atypical goatherd farmer, who reveals the keys to his serenity throughout this documentary. Rejecting the headlong rush of an agriculture that sometimes leads to despair, this is the credo of this cheese breeder, tirelessly asserting the values of a peasant agriculture that imposes limits on itself.

Discussion with director Bernard Lataste after the screening

