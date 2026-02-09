Ciné-rencontre le chant des forêts Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Ciné-rencontre le chant des forêts

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Ciné-rencontre Le chant des forêts

En présence de Laurent Baujard, producteur du film

Votre cinéma est tellement heureux d’accueillir Laurent Baujard pour parler du magnifique documentaire Le chant des forêts !

Les places sont en vente dès maintenant au cinéma. Réservation non obligatoire mais vivement conseillée.

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-rencontre le chant des forêts Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-02-05 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I