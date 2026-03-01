CINÉ-RENCONTRE LE CHANT DES VIVANTS Marvejols

CINÉ-RENCONTRE LE CHANT DES VIVANTS

Survivants de la longue route de l’exil, de jeunes femmes et de jeunes hommes arrivent à Conques, au cœur de l’Aveyron.

Là, une association, Association Limbo, entourée d’habitants accueillants, permet au groupe de se poser un temps.

Ces jeunes viennent d’Érythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée et de la République démocratique du Congo.

À Conques, ils marchent, discutent, respirent…

Peu à peu, le souvenir de la route s’atténue et la parole renaît.

Un jour surgit une idée un peu folle une expérience collective.

L’histoire commence à l’automne dans ce petit bout de France et se termine en juillet, dans l’éclat de l’été.

De toutes leurs épreuves, ils feront une chanson.

Projection proposée et offerte par le Service Solidarité du Diocèse de Mende

Suivie d’un échange avec l’Association Limbo .

Survivors of the long road to exile, young men and women arrive at Conques, in the heart of Aveyron.

There, an association, Association Limbo, surrounded by welcoming locals, allowed the group to rest for a while.

The young people come from Eritrea, Sudan, Somalia, Guinea and the Democratic Republic of Congo.

