Ciné-rencontre : « Le Dernier Compromis » Ciné Pôle Sud Basse-Goulaine vendredi 7 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-07 20:30 –

Gratuit : non De 4 € à 8 € Tout public

En 2023, dans une France en ébullition, secouée par la réforme des retraites et un malaise démocratique croissant, Laurent Berger vit ses derniers mois à la tête du premier syndicat de France. Ce film le suit au quotidien mener ses deux dernières batailles : celle contre une réforme impopulaire et celle plus intime de la fin de 30 ans de militantisme. À travers réunions de crise, dialogues tendus avec l’exécutif, face-à-face médiatiques et échanges sur le terrain, se dessine la chronique d’un moment de bascule, pour le syndicalisme, la démocratie et pour cet homme à l’engagement profond.

Ciné Pôle Sud Basse-Goulaine 44115

02 28 00 98 98 http://www.cinepolesud.fr/ https://www.cinepolesud.fr/events/51926-cine-rencontre-autour-du-film-le-dernier-compromis/