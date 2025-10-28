Ciné-rencontre Le dernier compromis Cinéma Les Korrigans Guingamp
Ciné-rencontre Le dernier compromis Cinéma Les Korrigans Guingamp mardi 28 octobre 2025.
Ciné-rencontre Le dernier compromis
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 20:00:00
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Séance en présence de la réalisatrice Anne Fonteneau .
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-rencontre Le dernier compromis Guingamp a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol