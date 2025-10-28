Ciné-Rencontre Le secret des mésanges Cinéma Les Montreurs d’Images Agen

Ciné-Rencontre Le secret des mésanges Cinéma Les Montreurs d’Images Agen mardi 28 octobre 2025.

Ciné-Rencontre Le secret des mésanges

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 3.8 – 3.8 – 3.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Le secret des mésanges Animation d’Antoine Lanciaux, France, 1h17. Et dans le hall du cinéma exposition sur les secrets du film ! Découvre les coulisses du film. Séance suivie d’une projection du making of du film et d’une discussion.

Dans le cadre du Festival jeunesse Premières Toiles.

Le secret des mésanges

Animation d’Antoine Lanciaux, France, 1h17

Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir.

Et dans le hall du cinéma exposition sur les secrets du film !

Découvre les coulisses du film. Séance suivie d’une projection du making of du film et d’une discussion. .

Cinéma Les Montreurs d’Images 12 rue jules ferry Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 04 54

English : Ciné-Rencontre Le secret des mésanges

Le secret des mésanges Animation by Antoine Lanciaux, France, 1h17. And in the cinema lobby: exhibition on the secrets of the film! Go behind the scenes of the film. Followed by a screening of the making-of feature and a discussion.

German : Ciné-Rencontre Le secret des mésanges

Le secret des mésanges Animation von Antoine Lanciaux, Frankreich, 1h17. Und in der Eingangshalle des Kinos: Ausstellung über die Geheimnisse des Films! Entdecke die Hintergründe des Films. Anschließend wird das Making of des Films gezeigt und es gibt eine Diskussion.

Italiano :

Le secret des mésanges Animazione di Antoine Lanciaux, Francia, 1h17. E nella hall del cinema: mostra sui segreti del film! Andate dietro le quinte del film. A seguire proiezione della realizzazione del film e discussione.

Espanol : Ciné-Rencontre Le secret des mésanges

Le secret des mésanges Animación de Antoine Lanciaux, Francia, 1h17. Y en el vestíbulo del cine: ¡exposición sobre los secretos de la película! Descubra los entresijos de la película. A continuación, proyección del making of de la película y coloquio.

L’événement Ciné-Rencontre Le secret des mésanges Agen a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Destination Agen