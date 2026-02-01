Ciné-Rencontre Le Secret du Loup d’Ethiopie Obernai

Ciné-Rencontre Le Secret du Loup d’Ethiopie

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 17:00:00

fin : 2026-02-28 19:30:00

Date(s) :

2026-02-28

A l’occasion de la sortie du film Le Secret du Loup d’Ethiopie de Baptiste Deturche et Adrien Lesaffre, votre cinéma d’Obernai vous propose une rencontre avec le réalisateur Baptiste Deturche !

Sur le continent africain, en Éthiopie, il existe une région où la terre s’est soulevée à plus de 3600m d’altitude. Là-haut, il y a un plateau, l’Abyssinie. Et sur ces hauteurs vit l’espèce de canidé la plus rare du monde le Loup d’Éthiopie. Dans le sillage d’un photographe engagé pour la préservation de cette espèce nous partons à la rencontre de ce monde d’altitude où les derniers loups vivent. En plus d’être rare, d’avoir évolué loin de ses cousins canidés et dans un environnement isolé, ce loup adopte un comportement inédit et rarement filmé il butine des fleurs ! Porté par la passion d’Adrien Lesaffre, le photographe, nous découvrons un monde discret, intime et le travail nécessaire de documentation photographique pour la conservation. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

To mark the release of the film Le Secret du Loup d’Ethiopie by Baptiste Deturche and Adrien Lesaffre, your Obernai cinema invites you to meet director Baptiste Deturche!

